В центре Москвы расстреляли мужчину
Москва, 16 декабря, 2015, 18:17 — ИА Регнум. В центре Москвы неизвестный расстрелял человека, сообщили «Агентству Москва» в столичном главке МВД.
ИА REGNUM
Место убийства на Солянке
Трагедия произошла на улице Солянка в районе домов 6−8.
«Вечером 16 декабря на службу «02» поступило сообщение от граждан, что на ул. Солянка неизвестный из черного внедорожника выстрелил из неустановленного оружия в мужчину и скрылся, — сказал источник. — Пострадавший скончался на месте».
В настоящее время на месте преступления работает оперативно-следственная группа.
В столице объявлен план «Перехват».