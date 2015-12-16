Москва, 16 декабря, 2015, 18:17 — ИА Регнум. В центре Москвы неизвестный расстрелял человека, сообщили «Агентству Москва» в столичном главке МВД.

ИА REGNUM Место убийства на Солянке

Трагедия произошла на улице Солянка в районе домов 6−8.

«Вечером 16 декабря на службу «02» поступило сообщение от граждан, что на ул. Солянка неизвестный из черного внедорожника выстрелил из неустановленного оружия в мужчину и скрылся, — сказал источник. — Пострадавший скончался на месте».

В настоящее время на месте преступления работает оперативно-следственная группа.

В столице объявлен план «Перехват».