Калининград, 16 декабря, 2015, 18:08 — ИА Регнум. Трещины на здании Южного вокзала Калининграда не представляют опасности ни для поездов, ни для пассажиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги (КЖД) Александр Першин, комментируя сегодняшнее сообщение транспортной прокуратуры о выявленных повреждениях на фасаде вокзала.

vokzal39.ru Вестибюль Южного вокзала Калининграда

«Все мы помним землетрясение 2004 года в Калининградской области, — сказал представитель КЖД. — Одним из негативных результатов тех толчков стало увеличение температурного шва на здании Южного вокзала».

«Это не критичное расширение, — продолжил Першин, — но через него, когда льют сильные осадки, просачивается вода и, как следствие, появляются подтёки. Эту проблему мы знаем».

Вместе с тем, чтобы заделать температурный шов до нужных параметров, необходим, по словам собеседника ИА REGNUM, большой объём работ капитального характера.

«Нужно закрыть несколько путей, — уточнил Першин. — Затем снять не только пути, но и подушку. В общем, серьёзные финансовые вложения. Такие работы дирекцией железнодорожных вокзалов предусмотрены при капремонте вокзала. Его сроки сказать сложно, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране».

Напомним, сегодня, 16 декабря, Калининградская транспортная прокуратура сообщила, что на потолке, стенах и перекрытии в зале ожидания Южного вокзала выявлены трещины, разрушения штукатурного слоя и подтёки.

Южный вокзал Калининграда в сентябре 2015 году отметил 86 лет со дня своего открытия. Единовременная расчётная вместимость вокзала — 1650 пассажиров. Общая площадь здания — 15,3 тыс. кв. метров. С Южного вокзала идут поезда в «большую Россию».