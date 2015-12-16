Санкт-Петербург, 16 декабря, 2015, 18:08 — ИА Регнум. Двое молодых людей, задержанных накануне в Петербурге по подозрению в организации взрыва у поста ДПС в октябре 2015 года, имели своей целью убийство сотрудников правоохранительных органов. Об этом 16 декабря сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по Петербургу.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Задержание подозреваемых в организации взрыва в Петербурге

Как сообщалось, сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 декабря задержали двоих петербуржцев, которые, по версии следствия, причастны к организации взрыва на перекрестке Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта 8 октября текущего года. Они же подозреваются в подготовке взрыва около поста ГИБДД на набережной реки Малая Невка 5 марта 2015 года.

В связи с установлением мотивов преступлений, действия подозреваемых — 28-летнего Николая Мотовилова и 27-летнего Антона Головырцева — дополнительно квалифицированы по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Ранее было возбуждено дело по ч.1 ст. 111 и ч.1 ст. 222 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств). По статье 317 УК РФ максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Напомним, в результате взрыва самодельной бомбы на оживленном перекрестке 8 октября вблизи поста ДПС тяжелые ранения получила поднявшая пакет с бомбой пожилая женщина — ей оторвало стопу, были причинены другие травмы.

Взрыв у поста ДПС на набережной Малой Невки, где подозреваемые оставили заминированный пакет из-под сока, не состоялся по независящим от них причинам — бомба не сработала.

«В ходе проведения ряда обысков у задержанных были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.