Дамаск, 16 декабря, 2015, 17:09 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) за прошедшие сутки нанесли в Сирии удары по 212 объектам инфраструктуры, которые контролировали боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

«За прошедшие сутки самолеты российской авиагруппы в САР выполнили 59 боевых вылетов по 212 объектам в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Хасеке и Ракка, — говорится в сообщении. — Террористы продолжают нести потери в живой силе и технике».

По данным Минобороны РФ, потери ИГ в «живой силе» составили более 320 боевиков и 34 единицы бронированной и автомобильной техники, в том числе 2 танка, 1 БМП и 15 джипов, оборудованных крупнокалиберными пулеметами ДШК.

В сообщении также отмечается, что в целях подрыва источников доходов террористов за последние сутки самолеты ВКС РФ уничтожили в районе населенного пункта ДЭЙР-ЭЗ-ЗОР 94 топливных «наливников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе президента Башара Асада.

Группировка российской ударной авиации базируется на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Оттуда российские боевые самолеты совершают регулярные боевые вылеты и наносят авиаудары по позициям боевиков различных террористических группировок, наводнивших Сирию.