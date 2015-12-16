Киев, 16 декабря, 2015, 16:38 — ИА Регнум.



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Украинские силовики обнаружили архив экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Арсений Яценюк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Только что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков проинформировал членов правительства опроведении специальной операции Нацполицией, Государственной фискальной службой при поддержке генпрокуратуры. В результате проведения спецоперации впервые нашей правоохранительной системой выявлен самый большой архив семьи Януковича иего непосредственно»,— сказал Яценюк

В то же время украинский министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что среди найденных документов были финансовые отчеты и номера счетов, на которые могли быть выведены из страны средства.

«Несколько месяцев работы Сергея Белана, который здесь, и нашего следственного управления дали такой результат, когда у нас один из самых больших архивов Януковича — это оригиналы документов на «Межигирья», все оригиналы документов и проводов МАКО. Это личные документы Януковича, начиная от пенсионного удостоверения, заканчивая всего остального. Оборотные счёта по ряду компаний, в том числе зарубежных», — сказал Аваков.

Начальник главного следственного управления Национальной полиции Александр Вакуленко сказал, что в МВД надеются через найденные документы получить возможность вернуть выведенные на офшорные счета средства в страну.

«В ходе обыска изъята значительная часть архивов «семьи». В частности, изъяты печати более чем 330 оффшорных фирм, банковские документы, которые разоблачали преступные схемы, с помощью которых проводилось хищения бюджетных средств, личные документы бывшего президента, а также изъята документация в оригиналах на недвижимость, в частности, по приобретению Межигорья, на земельный участок и дом, на квартиру, которая размещается, на Оболонской набережной, машиноместа по разным адресам города Киева, земельный участок площадью более 5 гектаров в селе Новые Петровцы. Надеюсь, что наличие и анализ указанных документов даст возможность следствию значительно продвинуться по этим фактам, а также будет способствовать возвращению незаконно выведенных активов из нашего государства и установлению истины», — заявил Вакуленко.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявили, что Виктор Янукович не пользовался банковскими счетами.

«По предварительной информации, Янукович-старший не имел привычки сберегать средства в безналичной форме. Это человек старой формации и, судя по всему, отдавал предпочтение наличным средствам» — заявил заместитель генерального прокурора Виталий Касько