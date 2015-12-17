Москва, 17 декабря, 2015, 14:11 — ИА Регнум. 21 декабря в Московском кинотеатре «Космос» пройдёт Вечер премьер короткого метра. В программе мероприятия — эксклюзивный показ новинок российского короткометражного кино. По сообщению пресс-службы Союза кинематографистов, Вечер премьер проходит в рамках международного проекта «День короткометражного кино», который с прошлого года стал в России традицией и стартует более чем в 20 регионах страны.

Пресс-служба Молодежного центра Союза кинематографистов России Эмблема акции «День короткометражного кино»

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM PR-директор Молодежного центра Союза кинематографистов Наталия Егорова, для участия в программе Вечера организаторами были отобраны лучшие новые работы современных режиссёров: «Это фильмы, созданные молодыми кинематографистами, которые, до этого не показывались на широком экране, но, на наш взгляд, будут интересны широкому кругу зрителей. Что приятно, в них снялись известные актеры — Юрий Назаров, Дарья Екамасова, Екатерина Волкова, Екатерина Семенова, Борис Щербаков, Данила Якушев и другие. Многие придут на показ 21-го числа».

Фильмы ещё не вышли в прокат и в настоящее время принимают участие в российских и зарубежных фестивалях.

В программу Вечера премьер вошли:

«Серебряный разговор», режиссера Павла Инина, лауреат I питчинга дебютантов;

«Мы тут ни при чем» Ростислава Смирнягина, лауреат фестиваля «Начало»;

«g» (джи) Романа Сафина;

«Любовь» Яны Климовой-Юсуповой;

«Вера и сомнение» Елены Рябцевой;

«Скрабл» Михаила Довженко;

«Кризис среднего возраста» Алексея Наумова.

Справка ИА REGNUM :

Идея ввести особый день для короткометражного кино принадлежит французам: в 2011 году Парижский центр кинематографии и анимации вынес предложение ежегодно отмечать «День короткого метра». Предложение приняли многие страны, официальной датой праздника стало 21 декабря. Россия присоединилась к проекту с прошлого года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов, который и стал организатором праздника.

Сегодня «День короткометражного кино» проходит более чем в 20 регионах страны. На различных площадках — в библиотеках, музеях, школах, торговых центрах транслируются специальные программы короткометражного кино, многие фильмы которых ещё не вышли в широкий прокат. В Московском Доме кино традиционно проходит деловая программа, включающая брифинги, круглые столы, мастер-классы режиссёров и продюсеров для молодых кинематографистов.

Главные цели «Дня короткометражного кино» — привлечь внимание зрителей к работам дебютантов короткого метра и способствовать обмену опытом между мастерами и молодыми кинематографистами.