Анкара, 16 декабря, 2015, 15:30 — ИА Регнум. Турция отказалась выплачивать России компенсацию за сбитый бомбардировщик СУ-24. Такое заявление сделал представитель МИД Турции Танжу Билгич в эфире телеканала CNN Turk.

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«Выполнить требование России о компенсации за сбитый самолет невозможно», — заявил Биглич. Дипломат считает при этом, что Россия должна гарантировать Турции, что российские самолёты не станут нарушать воздушное пространство этой страны.

Биглич заявил также, Россия слишком преувеличивает военную угрозу со стороны Турции. Такой угрозы нет — так заявляет представитель турецкого МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация выдвинула Турции три условия нормализации отношений после инцидента с бомбардировщиком Су-24 ВКС РФ, который турецкие истребители сбили в Сирии. Одним из условий является выплата Турцией компенсации за нанесенный ущерб.

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