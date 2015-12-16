Минск, 16 декабря, 2015, 15:18 — ИА Регнум. «Республика Беларусь и Российская Федерация продолжают совместную работу над повышением уровня коллективной безопасности, в том числе в формате Организации Договора о коллективной безопасности», — сказано в заявлении Минобороны Белоруссии, опубликованном 16 декабря на официальном сайте министерства.

пресс-служба ОДКБ Лидеры государств-членов ОДКБ

В Минобороны Белоруссии напомнили о состоявшемся 9 декабря 2015 года в Москве заседании Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности, в котором приняла участие делегация Вооруженных сил республики во главе с начальником Генштаба ВС — первым замминистра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым, сообщив: «Рассмотрены вопросы сотрудничества вооруженных сил государств — членов Организации и деятельности Объединенного штаба ОДКБ. В ходе заседания значительное внимание уделялось обсуждению первоочередных мер по дальнейшему совершенствованию Войск (Коллективных сил) ОДКБ к выполнению задач по предназначению и укреплению военного потенциала Организации в контексте вызовов и угроз военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ».

«Белорусское военное ведомство намерено и впредь неуклонно соблюдать взятые на себя обязательства в рамках ОДКБ по обеспечению военной безопасности в Восточно-европейском регионе коллективной безопасности, — сказано в заявлении белорусского министерства. — С этой целью осуществляется активное военное и военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией и другими государствами ОДКБ. При этом отмечается конструктивный характер взаимодействия военных ведомств этих стран, абсолютное доверие друг другу, а также единство позиций и взглядов на необходимость укрепления мира и стабильности, противодействия вызовам и угрозам, прежде всего связанным с международным терроризмом и распространением оружия массового уничтожения».

Напомним, по итогам состоявшегося 9 декабря заседания Военного комитета ОДКБ начальник Генштаба Вооруженных сил Армении — председатель Военного комитета ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что все начальники штабов организации поддержали позицию России в конфликте с Турцией, в частности — осудили уничтожение турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии как «удар в спину» и назвали «подлой» агрессию Турции. После этого министерства обороны Белоруссии, Казахстана и Киргизии заявили, что Хачатуров не выразил официальных позиций Минска, Астаны и Бишкека.

В отличие от союзников по ОДКБ, Минобороны России — наоборот, подтвердило заявление председателя ВК организации, в официальном сообщении от 9 декабря констатировав: «Участники заседания единогласно поддержали действия России в Сирии, а также осудили действия Турции, ВВС которой сбили российский бомбардировщик Су-24 над сирийской территорией». Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил: «Особое внимание мы уделили, разумеется, обсуждению катастрофы с нашим боевым самолетом на территории Сирии, и все начальники генеральных штабов единодушно осудили этот обстрел нашего бомбардировщика турецким самолетом и поддержали позицию России».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты обратили внимание на особенности поведения союзников России по ОДКБ после инцидента с российским Су-24 в Сирии. Также было обращено внимание на переоценку российско-турецких отношений в Москве до нынешнего кризиса.