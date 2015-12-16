Чебоксары, 16 декабря, 2015, 15:15 — ИА Регнум. В чувашском следственном управлении СКР, которое продолжает расследование уголовного дела по факту смертельных отравлений алкоголем, предложили ряд мер по снижению уровня преступности в данной сфере. Руководитель СУСК Александр Мигушов считает, что нужно увеличить уставной капитал организаций, занимающихся торговлей алкоголем, отпускать спиртосодержащую продукцию в аптеках по рецепту врача, а также упростить порядок досмотра фур с закрытыми грузовыми отделениями. Эти предложения прозвучали на Координационном совещании по обеспечению правопорядка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Глава чувашского следственного управления СКР Александр Мигушов. Фото Бориса Филатова

В следственном управлении считают, что необходимо увеличить уставной капитал организаций (сейчас 250 тыс. рублей), занимающихся розничной торговлей алкоголя, так как их доходы возросли. Данная мера «поможет исключить возможность участия в розничной торговле мелких фирм, через которых риск поступления некачественной алкогольной продукции на рынок наиболее велик».

Александр Мигушов также считает, что отпуск спирта и спиртосодержащих лекарственных средств должен быть только по рецепту врача, так как тяжкие «пьяные» преступления совершаются в основном гражданами, у которых нет финансовой возможности покупать качественный алкоголь в торговых сетях.

Руководитель СУСК также полагает, что нужно упростить предусмотренный для ГИБДД порядок досмотра большегрузных машин с закрытыми грузовыми отделениями, либо проработать механизм проверки груза сопроводительным документам. Напомним, в Чувашии в рамках расследования уголовного дела по факту смертельных отравлений алкоголем установлено, что суррогат под маркой Bacardi Black большой партией был ввезен из Московской области на грузовом автомобиле в опломбированном кузове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в ноябре три человека погибли после употреблении рома с этикеткой Bacardi Black, который приобретался вне торговой сети. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны четверо подозреваемых, которые, по данным СКР, в отсутствие лицензии организовали в Чебоксарах и Алатыре сбыт по низким ценам спиртосодержащей продукции под видом элитного алкоголя (стоимость литровой бутылки составляла 200 рублей). Изъято около 2000 коробок со спиртосодержащей продукцией, в каждой из которых было до 20 бутылок. По данным следствия, их продавали под видом настоящего алкоголя (водка, ром, виски, коньяк), но по низкой цене. «Акцизные марки были поддельные», — говорят в следственном управлении.

По данным Минэкономразвития Чувашии, в январе-ноябре 2015 года в рамках лицензионного контроля за нарушение порядка и сроков представления отчетности 18 должностных лиц оштрафованы на 100 тыс. рублей. По информации полиции, за 11 месяцев в сфере незаконного оборота алкогольной продукции выявлено 54 преступления, из незаконного оборота изъято свыше 30 тыс. литров контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции. В управлении Роспотребнадзора отмечают, что за 9 месяцев зарегистрировано 972 случая отравлений от употребления спиртосодержащей продукции.

Ранее официальный представитель СКР Владимир Маркин заявлял, что «остановить эту беду и покончить с проблемой» могут «не разовые мероприятия, а системные жесткие меры». В их числе введение государственной монополии не только на продажу, но и на производство алкоголя. «Также, по всей видимости, необходимо совершенствовать и законодательство. Сейчас по статье 238 УК РФ ответственность сопоставима скорее с причинением смерти по неосторожности. Если гибнет один человек, то санкция предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, если же более двух, то до 10 лет. На наш взгляд, лицо, производящее смертельную алкогольную продукцию, заранее осознает общественную опасность своих действий и возможные последствия. При этом делает все это он умышленно — вначале производит, а потом выводит продукцию на рынок, поэтому полагаем, что его ответственность должна быть сопоставима с умышленным лишением жизни», — сказал, в частности, Маркин.