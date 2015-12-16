Москва, 16 декабря, 2015, 15:32 — ИА Регнум. Датский инвестиционный онлайн-банк Saxo Bank опубликовал ежегодный прогноз, согласно которому цена на нефть в 2016 году может вырасти до $100 за баррель. Курс рубля может подняться на 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главного экономиста банка Стина Якобсена.

ИА REGNUM Прогноз на будущее

Согласно «Шокирующему прогнозу» на 2016 год котировки нефти сильно вырастут — до $100 за баррель. Это связано со спросом на чёрное золото, который увеличится со стороны Китая и США. Добыча нефти в США будет незначительной.

Российская валюта подорожает на 20%. Это будет обеспечено возросшей ролью России в решение геополитических вопросов. Роль России в геополитике повысит её экономическую устойчивость.

Относительно курса валют США и ЕС Якобсен сообщает следующее: «Рост EUR/USD не только заставит Европейский центральный банк потерять лицо, но и пойдет вразрез с общепринятым мнением, ведь большинство инвесторов и трейдеров уверены, что до паритета EUR и USD буквально рукой подать».

Также прогноз касается выборов США. Произойдёт провал на выборах кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа.

Читайте также: 2015-й: гигантское извержение вулкана или дефолт в России?