Иркутск, 16 декабря, 2015, 14:30 — ИА Регнум. Главной причиной исключения заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова из политсовета регионального отделения «Единой России» стало его активное участие в избирательной кампании коммуниста Сергея Левченко, выигравшего губернаторские выборы. Такого мнения придерживается доцент исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт.

Геррит ван Хонтхорст Святой Себастьян

«Был назван целый ряд причин исключения Кондрашова из политсовета, включая, например, неучастие в самой работе политсовета, — сказал эксперт в интервью ИА REGNUM. — Причина, скажем так, немного комичная и совершенно реальная одновременно. На самом деле причиной отчисления стало активное участие Кондрашова в избирательной кампании коммуниста Левченко, выигравшего губернаторские выборы. Летом во время кампании это казалось странным — не просто член «Единой России», но и член регионального политсовета, агитирует против поддерживаемого партией кандидата Сергея Ерощенко. Мне приходилось задавать видным единоросам вопрос о том, как такое может быть. Они отвечали, что не собираются исключать Кондрашова из политсовета или из партии немедленно, дабы в разгар кампании не делать из него «мученика», но вот после окончания кампании они им займутся. Вот видимо и дошли руки».

«Замечу, что заняться Кондрашовым можно было по-разному. Кандидат, поддержанный «Единой Россией», проиграл губернаторские выборы. Кондрашов — достаточно популярная фигура в Иркутске. «ЕР» могла бы задуматься над тем, чтобы сделать ставку на популярных личностей в одномандантных округах в думской кампании. И в принципе, мне кажется, можно было попробовать договориться с Кондрашовым, который рассматривает депутатство в Думе как один из вариантов своей дальнейшей политической карьеры. То есть он, в случае согласия, мог бы стать кандидатом от партии власти в каком-либо из одномандатных округов с хорошими шансами на победу. Однако теперь очевидно, что этот вариант отброшен, либо вообще не рассматривался», — резюмировал политолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из состава регионального политического совета партии «Единая Россия», в который входят 75 человек, «в связи с занятостью» исключен экс-мэр Иркутска, в настоящий момент являющийся заместителем председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов.