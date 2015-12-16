Чебоксары, 16 декабря, 2015, 14:29 — ИА Регнум. В Чувашии состоялось очередное заседание совета по реализации приоритетных национальных проектов, где основное внимание было уделено земельным вопросам, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Было отмечено, что в аграрной республике в настоящее время продолжают зарастать бурьяном 140 тыс. га сельхозземель, земельный контроль на муниципальном уровне «фактически отсутствует», коэффициент использования пашен составляет 81%, из невостребованных земельных долей оформлено в собственность 72% участков.

cap.ru Главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров, вице-премьер Михаил Резников, глава Минсельхоза Сергей Артамонов. Фото Бориса Филатова

Начали со статистики. Земельный фонд Чувашии составляет 1,83 млн гектаров, из них земли сельхозназначения — 1 млн га, в том числе 746 тыс. га занимают пашни. Посевная площадь в этом году превысила 570 тыс. га (из них 22% заесвают крестьянско-фермерские хозяйства), что на 2,6% выше уровня прошлого года.

По данным Минсельхоза республики, за последние семь лет в рамках работы по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель возвращено 142 тыс. га, при этом необработанными остаются более 140 тыс. га, коэффициент использования пашен составляет 81%. «К сожалению, не наблюдается соответствующее увеличение посевной площади», — сделал неутешительный вывод министр сельского хозяйства. Помимо этого, выявлено более 480 случаев нецелевого использования земель сельхозназначения.

По словам главы регионального Минсельхоза, на муниципальном уровне «фактически отсутствует земельный контроль»: в 2015 году введено в оборот около 10 тыс. га, в то же время выявлено более 6 тыс. га неиспользуемых земель. До 2020 года планируется ввести в оборот «не менее 50 тыс. га». Выходом из сложившейся ситуации, по мнению Артамонова, может стать создание «открытой и прозрачной» «базы данных о земле», стартовые затраты оцениваются в 15 млн рублей.

Из земель сельскохозяйственного назначения 392 тыс. га оформлены в собственность, это составляет 72% от общей площади долевых земель. До конца года планируется зарегистрировать право собственности на 85% невостребованных земельных долей. «Это уже длится у нас с 90-х годов, с 1991 года точнее», — сказал Михаил Игнатьев, ранее сам возглавлявший Минсельхоз Чувашии.

«К сожалению, муниципалитеты отстают», — сослался на местные власти Сергей Артамонов: «Когда они (органы местного самоуправления) начинают проверять, люди активно начинают или отказывать от земельных долей, или передавать в аренду, или начинают продавать участки». Увидев недовольный взгляд Игнатьева, в 2013 году заявившего о завершении данной работы за три, министр заверил, что до середины 2016 года будет оформлено в собственность 100% невостребованных земельных долей.

«Это работа творческая, надо оформлять», — сказал Михаил Игнатьев.

Неутешительная картина и в части работы крестьянско-фермерских хозяйств. По словам Артамонова, 2068 хозяйств, имеющих земли сельхозназначения и ранее зарегистрированных как ЛПХ, в настоящее время не отчитываются ни в Чувашстат, ни в УФМС. Сняты с учёта 874 крестьянских (фермерских) хозяйства, на долю которых приходится около 3 тыс. га, или более 10% от всей площади таких хозяйств.

Кроме того, есть 1194 фермерских хозяйства (имеющих земельные участки), данные по которым отсутствуют в управлении УФНС и статистики. Площадь пашни, занимаемой ими, составляет порядка 7,8 тыс. га. «В результате указанные площади не являются налогооблагаемой базой, кроме земельного налога, что потенциально приводит к снижению наполняемости муниципальных бюджетов», — заметил глава Минсельхоза Чувашии. Помимо этого, не все фермерские хозяйства представляют отчёты по зерну, в итоге, по данным министерства, не учитывается порядка 20 тыс. тонн зерна, или около 4% валового сбора зерновых.

На вопрос главы Чувашии Михаила Игнатьева удовлетворен ли министр работой по введению земель в севооборот, ответ не последовал. «Сделать это быстро практически невозможно. Везде человеческий фактор», — посетовал глава чувашских аграриев, заявив, что «желающих обрабатывать землю много, основная проблема — непредоставление земельных участков, то есть несвоевременное межевание, оформление, предоставление в аренду». Руководитель республики вставил реплику о том, что нужно создавать конкуренцию — вероятно, не сильно веря словам министра о многочисленных «желающих».

В завершение обсуждения последовало предложение вице-премьера Михаила Резникова выйти с законодательной инициативой в Минсельхоз России об ужесточении налогового наказания для хозяйств и частных лиц за заросшие бурьяном земли сельскогохозяйственного назначения. Что вызвало удивление. «Право такое уже есть», — улыбнулся Михаил Игнатьев.