Анкара, 16 декабря, 2015, 14:10 — ИА Регнум. Посол Турции в Катаре Ахмет Деримок заявил 16 декабря, что руководство его страны откроет военную базу на территории Катара в рамках оборонного соглашения, направленного на противодействие «общим врагам».

warwall.ru Подразделение Турецкой армии

По словам посла, на базе будет размещено три тысячи военнослужащих. Она станет первой военной базой Турции за пределами страны.

Обе страны имеют общие интересы. Так, их руководство предоставили поддержку организации «Братья-мусульмане» в Египте, а также выступили на стороне сил, стремящихся свергнуть сирийского президента Башара Асада.