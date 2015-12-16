Калининград, 16 декабря, 2015, 14:11 — ИА Регнум. При взрыве в торгово-развлекательном центре «Сити» в Калининграде погибла студентка 4-го курса Высшей школы педагогики Балтийского федерального университета им. Канта Дарья Богданова. Об этом сообщает пресс-службе вуза.

kantiana.ru Дарья Богданова

«Дарья была продавцом в магазине фейерверков, и по неясным пока причинам ей не удалось эвакуироваться, — говорится в сообщении. — Дарья училась на 4-м курсе по направлению «Педагогическое образование». В Калининград приехала из посёлка Прохладного Славского района. Ей было всего 20 лет. Университет — студенты и преподаватели, — искренне соболезнует родным и близким Дарьи…»

ИА REGNUM напоминает, что взрыв, а затем пожар в ТРК «Сити» произошёл накануне вечером. Всего пожарные эвакуировали из здания около 150 калининградцев. Несколько человек были госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

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