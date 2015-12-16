Тирасполь, 16 декабря, 2015, 13:54 — ИА Регнум. Энергетика является тесным связующим звеном между Приднестровской Молдавской Республикой и Россией. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного совета ПМР, заявил в ходе научно-практической конференции «Современная социально-экономическая и правовая система России: проблемы устойчивости развития» председатель завершающего свою работу созыва парламента Приднестровья Михаил Бурла.

Antranias Связь

По его словам, «в первую очередь, Российская Федерация создает нам энергетическую базу путем поставок газа». «В республике была осуществлена программа газификации. От поставок газа зависят деятельность большинства наших предприятий и жизнедеятельность населения», — сказал спикер.

«Мы с Россией за газ, к сожалению, пока не рассчитываемся, — продолжил Бурла. — На этой основе у нас возникает еще две разновидности связей. Те деньги, которые платят предприятия и население республики, накапливаются на специальном газовом счете. Мы при необходимости берем их оттуда взаймы. За счет этих займов решаем многие социальные проблемы. Это с одной стороны. С другой, есть такое понятие, как долговые обязательства. Мы связаны с Россией своими долгами. Они огромны — превышают 5 миллиардов 700 миллионов долларов. Как говорят: если я вам должен рубль, то это мои проблемы, если я вам должен тысячу долларов — это уже ваши проблемы. Так что эта связь достаточно устойчивая».

Другим связующим элементом, по словам приднестровского спикера, является российская собственность в ПМР. «На территории Приднестровья есть ряд объектов, которые являются собственностью РФ. Россия заинтересована, чтобы они хорошо функционировали, и она защищает нашу республику, имея здесь свои экономические интересы. Немаловажно и вхождение наших предприятий в корпоративные структуры России. Речь идет о заводе «Прибор», который является составляющей корпорации «Салют», «Молдавкабель» в составе «Севкабель» и других объектах», — сказал Бурла.

Еще одним связующим аспектом являются приднестровские граждане, работающие в России. «В хорошие годы, когда в России была хорошая конъюнктура на рынке и ее экономика функционировала чуть лучше, чем сейчас, мы получали через переводы суммы, эквивалентные доходам республиканского бюджета. Самая крупная — более 200 миллионов долларов в течение года. Это очень важный элемент наших связей», — заметил он.

Важным объединяющим элементом, по его словам, является получение приднестровцами российской пенсии. «Сегодня ее предпочли 11% потенциальных получателей, но процесс еще не завершен, и показатель будет гораздо выше. В результате высвобождаются суммы, которые мы можем направлять на внутренние выплаты приднестровским пенсионерам», — пояснил спикер.

Бурла также отметил заинтересованность Приднестровья в российских рынках сбыта. «Конечно, переориентировать весь экспорт на Россию невозможно. Во-первых, Европа (имеется в виду Европейский союз — прим. ИА REGNUM) работает с нами на основе давальческого сырья, то есть, грубо говоря, использует нашу дешевую рабочую силу. Во-вторых, собственниками многих наших предприятий, которые работают на Европу, являются европейцы. В-третьих, рынок России достаточно насыщен той продукцией, аналоги которой производят наши предприятия. Например, легкая промышленность. Россия получает много продукции из Ирана, Пакистана, Китая. Нам тяжело с ними конкурировать. Но, тем не менее, есть несколько ниш, которые мы могли бы заполнить», — считает председатель парламента ПМР.

Он рассказал, что неоднократно обращался в Госдуму, в Совет федерации, в Управление межрегионального сотрудничества при президенте РФ, к спецпредставителю президента РФ по Приднестровью Дмитрию Рогозину, его помощнику Дмитрию Лоскутову с предложениями о том, чтобы Россия инвестировала средства в приднестровскую экономику на создание перерабатывающих предприятий. «Они перерабатывали бы сырье, которое можно у нас производить. На этих предприятиях работали бы наши люди. Продукция экспортировалась бы в Россию. Последние события, связанные с Турцией, говорят о том, что освободилась ниша, где мы могли бы быть полезны. Таким образом, Россия сама создаст свои собственные предприятия на нашей территории. Они будут работать по российским стандартам, а значит, продукция будет соответствовать ее требованиям. И что крайне важно, Россия автоматически обеспечит нам рынки сбыта», — отметил Бурла.

Он также предложил активнее использовать такие формы, как межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество. «Можно заключать соглашения на уровне областей или городов. Международное право в этом нас не ограничивает. У нас есть небольшой опыт: действует договор между Дубоссарами и подмосковным Чеховым, есть соглашение с Архангельской областью. Эту практику надо расширять», — уверен приднестровский спикер.

ИА REGNUM напоминает, что собираемые властями ПМР деньги за газ на протяжении многих лет не переводятся «Газпрому», а перечисляются на специальный счет, которым распоряжаются власти ПМР. В результате был накоплен долг, который юридически числится за Молдавией, но не признается ее руководством.

В соответствии с действующим соглашением между Молдавией и «Газпромом», разграничение газовых долгов Молдавии и Приднестровья не предусмотрено. Однако правительство Молдавии не раз выступало за такое разделение и перевод долга Приднестровья за потребленный газ с компании «Молдова-газ» на «Тираспольтрансгаз». В свою очередь президент Приднестровья Евгений Шевчук после избрания в декабре 2011 года заявил, что Приднестровье признает задолженность за газ перед «Газпромом» и намерено начать переговоры о реструктуризации долга.