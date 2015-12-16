Якутск, 16 декабря, 2015, 13:12 — ИА Регнум. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) заключили соглашения о сотрудничестве. Подписание состоялось во вторник, 15 декабря, в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) заключили соглашения о сотрудничестве

В торжественной церемонии приняли участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Александр Жирков, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) Анатолий Добрянцев, народные депутаты Василий Власов и Владимир Членов.

«Якутяне изначально считают себя ближе к Санкт-Петербургу. В этот город еще со времен Екатерины Великой приезжали якутские делегации решать свои региональные вопросы. В этот город после октябрьской революции молодая якутская республика отправляла первых своих представителей для обучения с целью подготовки высококвалифицированных кадров. Открытие в 1930-х годах в университете им. Герцена института малочисленных народов Севера заложило основу для подготовки местных кадров для многих отраслей нашей республики», подчеркнул Александр Жирков.

Спикер якутского парламента отметил вклад якутян в защиту Ленинграда во время Великой Отечественной войны: «Еще до начала Великой Отечественной войны в Санкт-Петербург приезжала группа молодых ребят для освоения сравнительно новой для Якутии театральной культуры. Они стали первыми якутскими студентами Ленинградского театрального института. Часть из них в 1941 году стали защитниками блокадного Ленинграда. По сей день мы помним защитника Ижорского завода, одного из первых снайперов из числа якутов, награжденных государственной наградой Егора Мыреева».

«В послевоенные годы, налаженные культурные связи между нашими городами продолжали крепнуть. В последние годы эти отношения закрепляются договорами о сотрудничестве и взаимной поддержке в области экономики, науки, технике, культуре и социальных вопросах», — отметил Александр Жирков.

«Сегодня мы с Валерием Серафимовичем подписываем соглашение, которое тоже имеет исторические корни. В прошлом году Парламентская ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» подписала соглашение с Парламентской ассоциацией Северо-Запада России. У нас появились новые возможности для расширения и конкретизации нашей совместной законодательной работы», — рассказал спикер парламента Якутии.

Александр Жирков добавил: «Я бы очень хотел, чтобы мы с вами, расширяя содержание нашего соглашения, продолжили укреплять наши культурные, социальные, научные связи не только в области законодательной деятельности. Я хочу от имени делегации Якутии пригласить Валерия Серафимовичав Якутию. Республика с удовольствием примет делегацию Санкт-Петербурга».

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Валерий Макаров подчеркнул историческую роль подписания соглашения: «Сегодня состоялось историческое подписание соглашения между нашими парламентами. Более шести тысяч километров разделяют Санкт-Петербург, город-герой Ленинград и Республику Саха (Якутия). Но Якутия в сердцах, умах Ленинградцев всегда будет близким и родным регионом. Регионом, который очень много сделал для России, для Советского Союза, где новейшие передовые технологии предприятий Санкт-Петербурга отрабатываются».

«Мы понимаем, что вы работаете в чрезвычайно сложных климатических условиях, но это регион крайне важный для национальной безопасности России. Регион, где сейчас в период освоения Арктики выстраивается система национальной безопасности, защищаются интересы страны. Мы понимаем, что бюджет Якутии более 160 млрд рублей. В пересчете на душу населения это в 2 раза больше, чем в Санкт-Петербурге, но мы понимаем каким трудом и неустанным поиском новых решений, прежде всего технологических, достигается такой результат», — отметил спикер парламента Санкт-Петербурга.

«Подписание сегодняшнего соглашения, это не просто синхронизация нормативно-правовой базы, это даст импульс для нашего развития и для того, чтобы предприятия Санкт-Петербурга тесно сотрудничали с теми областями промышленности, которые активно развиваются в Якутии. Мы понимаем, что без новых технологий, без новых решений, без новых подходов не может быть активного развития промышленности, а сейчас промышленность это главный элемент для обеспечения национальной безопасности. И главное сегодня это не как тратить бюджет, а как насытить бюджеты страны, наших с вами регионов», — заявил Валерий Макаров.