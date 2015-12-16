Иваново, 16 декабря, 2015, 13:01 — ИА Регнум. Тариф на проезд в общественном транспорте в Иванове в 2016 году останется прежним — 17 рублей за одну поездку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте энергетики и тарифов региона тариф утвержден постановлением департамента от 4 декабря 2015 года № 53-п

aspekt-press.ru Автобус

В соответствии с документом, с 1 января 2016 года предельный максимальный тариф на регулярные перевозки автомобильным пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении на территории Ивановкой области в автобусах всех типов утвержден в размере 2 руб. 34 коп за один пассажиро-километр. Таким образом, рост по отношению к действующему тарифу составит 6,36% по отношению к действующему тарифу. Величина установленного тарифа распространяется и на пригородное сообщение.

При этом предельный максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном (городском) сообщении на территории Ивановской области остается на прежнем уровне — 17 руб. за одну поездку.

«Действующий тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на конкретном маршруте устанавливается юридическим или физическим лицом, допущенным к транспортному обслуживанию пассажиров в установленном порядке, по согласованию с уполномоченным органом в части организации пассажирских перевозок. Величина действующего тарифа принимается не выше установленного предельного максимального уровня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2015 года тариф на проезд в общественном транспорте в Иванове был увеличен с 15 до 16 рублей, а с 1 июля — до 17 рублей, проезд в троллейбусах с 1 июня подорожал с 12 до 14 рублей. Еще год назад перевозчики заявляли, что оптимальным тарифом для городских перевозок является 19 рублей.