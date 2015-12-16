Москва, 16 декабря, 2015, 14:37 — ИА Регнум. 15 декабря в Москве завершился XXI Международный Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Церемония закрытия прошла в Центральном Доме кинематографистов, где состоялось награждение победителей 2015 года. Главный приз Фестиваля получила картина «Пионеры-герои».

Цитата из к/ф «Пионеры-герои». Реж. Наталья Кудряшова. 2015. Россия Серафима Выборнова

«Пионеры-герои» — дебютная полнометражная работа режиссёра Натальи Кудряшовой, до недавнего времени строившей актёрскую карьеру. Сюжетная линия фильма строится вокруг школьных друзей, которые сегодня уже состоявшиеся аналитики, актёры, менеджеры, однако удовлетворения от жизни не получают: их детские мечты, заложенные советским временем, сегодня потеряли смысл. Фильм вышел в прокат в июне этого года и был неоднозначно встречен российской аудиторией. Кинокритики отметили искренность работы, но в то же время желание режиссёра «идти по лёгкому пути» и переложить вину за происходящее сегодня на советское время. На фестивалях фильм получил признание и был отмечен престижными наградами. «Кинотавр» присудил «Пионерам-героям» Диплом гильдии киноведов и кинокритиков, на Берлинском фестивале картина была номинирована на «Лучший режиссёрский дебют».

Второй приз жюри фестиваля присудило фильму о первой любви «14 +» Андрея Зайцева. Романтическая картина рассказывает о современных Ромео и Джульетте: школы, где учатся молодые люди, враждуют между собой, поэтому чувства ребят воспринимаются как предательство своего района и компании. Влюблённых сыграли неизвестные ранее 17-летние Глеб Калюжный и Ульяна Васькович, которых режиссёр нашёл в соцсетях. На «Кинотавре» нынешнего года «14+» также был удостоен приза — он получил специальный диплом жюри — «За талантливый и искренний взгляд на поколение «Вконтакте», познающее вечные ценности любви».

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Среди других фильмов, отмеченных на «Сталкере»:

картина «Инсайт» Александра Котта получила специальный приз имени Валерия Фрида за лучший сценарий;

получила специальный приз имени Валерия Фрида за лучший сценарий; псевдодокументальная драма «No сomment» Артема Темникова получила спецприз имени Анатолия Приставкина;

получила спецприз имени Анатолия Приставкина; драма «Настя» Кирилла Плетнева стала лучшим короткометражным фильмом;

стала лучшим короткометражным фильмом; «Ангелы революции» Алексея Федорченко были удостоены Приза Гильдии кинорежиссеров России;

были удостоены Приза Гильдии кинорежиссеров России; «Волшебный комсомолец» Анны Булгаковой был признан лучшим документальным фильмом фестиваля;

был признан лучшим документальным фильмом фестиваля; приз зрительских симпатий достался драме"Метаморфозис» Сергея Тарамаева и Любови Львовой .

Всего в конкурсной программе «Сталкера-2015» было представлено 49 кинокартин. В состав жюри нынешнего года традиционно вошли призеры кинофестиваля прошлых лет: Вадим Абдрашитов, Валерий Ахадов, Алексей Мурадов, Евгений Цымбал, Владимир Герчиков и другие.

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