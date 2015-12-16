Барнаул, 16 декабря, 2015, 12:50 — ИА Регнум. Алтайский общественник — руководитель регионального антикоррупционного центра в Барнауле Станислав Андрейчук проанализировал печальные показатели миграционных процессов, происходящих в Алтайском крае. В своей статье «В Алтайском крае набирает обороты «утечка мозгов», опубликованной в блоге, он подробно описал причины, по которым жители Алтайского края перебираются на постоянное место жительства в Москву, за рубеж и даже в соседнюю, Новосибирскую область.

Картина «Эмигранты», Адольфо Томмази, 1896 год

«Люди просто бегут с родины. По данным Новосибирскстата за 9 месяцев 2015 г. Алтайский край занял третье место в Сибири по оттоку населения — выше оказались лишь Иркутская область и Забайкальский край. За 3 квартала этого года от нас уехало 64 тысячи человек», — пишет Станислав Андрейчук. Он также привел пример, озвученный недавно на заседании «круглого стола риэлторов» о том, что одна новосибирская строительная компания даже решила открыть в Барнауле офис продаж новосибирских квартир, поскольку почти 10% жилья этой компании покупают жители Алтайского края.

Научные и культурные деятели, общественники, предприниматели, спортсмены. Станислав Андрейчук в своей статье поименно вспомнил многих уроженцев Алтайского края, убывших из региона.

«Заметнее всего в этом году эмиграция затронула научно-образовательную среду, которая у нас все еще довольно конкурентоспособна. Самым известным эмигрантом стал профессор Валерий Невинский, один из разработчиков российской Конституции, бывший завкафедрой конституционного и международного права АлтГУ, и бывший член краевого исполкома ОНФ. В этом же году в Санкт-Петербург перебрался доктор философских наук Вячеслав Корнев, известный своей просветительской деятельностью. Покинули Алтай и молодые кандидаты наук: Алексей Должиков, Анастасия Девятиярова, экономист Виноградов. Количество эмигрировавших из Алтайского края молодых ученых-технарей вообще зашкаливает и исчисляется уже десятками. При этом надо понимать, что отъезд начался раньше, хотя и не был таким массовым. Ранее уехали бывший декан филологического факультета АлтГУ Надежда Бугорская и заведующая кафедрой русского языка Наталья Панченко. В конце 2014 г. в Прагу уехала молодой кандидат юридических наук Анна Бочило», — пишет Станислав Андрейчук.

Из общественников в начале осени 2015 года из Барнаула в Москву перебрался основатель краевого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Денис Греков. Отряд этот помогает находить потерявшихся детей и взрослых. Даже ГУ МВД РФ по Алтайскому краю недавно публично признала, что помощь ребят в розыске без вести пропавших, особенно детей, переоценить невозможно.

«В Шанхае теперь живет 24-летняя Дарья Чернышева, чей проект «Школа практики и лидерства» был недавно выдвинут на Национальную премию «Гражданская инициатива». За год до них в Москву переехал основатель городского сообщества «Шпиль» Сергей Устинов, который сейчас выигрывает конкурсы Министерства финансов и создает прекрасные социальные сервисы», — напоминает также Станислав Андрейчук.

По его словам, все уехавшие активисты обращают внимание на низкий уровень жизни в регионе и приводит мнение Дарьи Чернышовой: «Я хочу заниматься любимым делом, но при этом, чтобы у меня была достойная заработная плата. К сожалению, два моих желания не совпали в Барнауле».

Одной из причин массовой эмиграции общественников Станислав Андрейчук считает отсутствие диалога между краевыми властями и гражданским обществом. Нечто похожее, по его словам, происходит и в предпринимательской среде.

«Взаимопонимания и диалога между теми, кто приносит деньги в бюджет, и теми, кто их тратит, нет. Причем, обижены и те, и другие. В течение 2015 г. алтайские предприниматели регулярно поднимали вопросы о неудовлетворительном инвестиционном климате в регионе. В своих докладах они говорили об увеличении коррупционных поборов со стороны региональных чиновников и утверждали, что стоят на грани разорения. При этом губернатор Алтайского края в проблемах края обвиняет самих предпринимателей, называя их «перекормленным ребенком. В ответ бизнес начал уезжать из региона. Известная алтайская предпринимательница Евгения Трощий, входившая в правление Алтайского союза предпринимателей и в краевую Общественную палату, в начале года прямо заявляла, что «умирает все», — отмечает Станислав Андрейчук.

Он также напомнил, что в спорте главным достижением края уже несколько лет называют успехи чемпиона мира по легкой атлетике Сергея Шубенкова. «Но мало кто в регионе знает, что с этого года наш спортсмен выступает за Краснодарский край», — заявил общественник.

Потерей в культуре Алтайского края за последние годы общественники считают отъезд основательницы коллектива «Песнохорки» Ольги Абрамовой. По этому поводу Станислав Андрейчук приводит слова бывшего руководителя Молодежного театра Алтая Татьяны Козициной. «Песнохорки» — это целая художественная империя, школа, центр, а сама Абрамова защитила кандидатскую диссертацию по фольклору Алтайского края и работала над докторской. Ольга Алексеевна — носитель и хранитель, просветитель и настоящий педагог, создатель. Она лицом края была,» — считает Татьяна Козицина.

И все-же Станислав Андрейчук нашел в Алтайском крае одну сферу, в которой люди продолжают работать, даже не помышляя об отъезде — государственное управление.

«Чиновничество в регионе, откуда бегут все остальные, продолжает себя чувствовать комфортно. Не понятно только, кем они собираются управлять. Помните песню «Отряд не заметил потери бойца»? Складывается впечатление, что у нас все наоборот: боец-чиновник не заметил потери отряда и продолжает гордо маршировать в одиночестве и не разбирая дороги», — пишет в резюме к своей статье Станислав Андрейчук.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Алтайкрайстата, за январь-июнь 2015 года в Алтайском крае было зарегистрировано 13 тыс. 375 прибывших, а уехали за это же время 15 тыс. 35 человек.

Также известно, что регион несколько лет занимает последние места по зарплатам (меньше 19 тысяч в месяц — из российских регионов ситуация хуже только в Дагестане), при этом статистические ведомства фиксируют тенденцию к ухудшению.