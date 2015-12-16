Киев, 16 декабря, 2015, 12:26 — ИА Регнум. Украина отменяет почти 13 тысяч ГОСТов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

rottenfood.hu Некачественные продукты

В МЭРТ назвали такую отмену стандартов реформой, которая необходима для стимулирования предпринимательства.

«Главной задачей реформы является переход от обременительной и неэффективной системы обязательных государственных стандартов к европейской модели технического регулирования, которая базируется на применении технических регламентов и добровольном использовании стандартов. Это один из ключевых шагов в реформе системы технического регулирования, который освобождает бизнес от лишних ограничений в разработке товаров и услуг, стимулирует предпринимательскую инициативу и конкуренцию», — сказано в сообщении пресс-службы.

При этом в министерстве уточняют, что отмена ГОСТов не повлечет за собой снижение качества и безопасности продуктов. Поскольку все необходимые требования по-прежнему остаются в технических регламентах. Просто снимаются требования по оформлению упаковки, дизайну и так далее.

В то же время предприятия по желанию смогут и дальше использовать ГОСТы.

«В технических регламентах содержатся все необходимые требования по безопасности продукции. Однако, в отличие от устаревших ГОСТов, регламенты не выдвигают требований по конструкции, дизайну изделий. Например, стандарт четко регулирует, сколько ножек должно быть у стула, какой высоты спинка и тому подобное. А технические регламенты требуют только, чтобы стул был безопасным и произведенным из материала, который соответствует санитарным и экологическим требованиям. Сколько же ножек в нем будет и какова будет спинка, и будет ли у него эта спинка вообще — это уже личное решение производителя, конструктора, дизайнера», — пояснил замминистра экономики Максим Нефедов.

Напомним, 15 января 2015 года Верховная Рада приняла закон о технических регламентах. Этот закон должен привести украинское законодательство в соответствие с европейскими техническими стандартами.