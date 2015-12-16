Москва, 16 декабря, 2015, 12:13 — ИА Регнум. В Москве вызывают недоумение рассуждения в турецких СМИ об аналогии между крушением российского Су-24 и крушением южнокорейского Boeing над СССР. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

stihi.ru Самолет. Небо

«Не могу не сказать снова о преступных действиях Турции в отношении российского самолёта. Мы читаем материалы турецких СМИ, и недоумение вызвали материалы, в которых турецкие журналисты сравнивают эту трагедию с не меньшей трагедией несколько десятков лет назад, когда в небе над СССР был сбит южнокорейский Boeing. Более того, даются ссылки на официальных лиц турецкого правительства, которые также сравнивают эти ситуации», — сказала Захарова.

По её словам, в данных инцидентах действительно можно найти общее: «И там, и там самолёт, и там, и там небо, но если речь идёт о СМИ и официальных лицах, то нужно понимать, о чём вы говорите. Элементарное владение интернетом позволит понять, что глупо сравнивать эти ситуации. Раз уж турецкая сторона сравнивает ситуации, то напомню, что южнокорейский самолёт не отвечал на запросы, не выходил на связь с диспетчерами, не включал никаких огней. Неплохо также знать, что южнокорейский самолёт неоднократно заходил в пространство СССР, а затем выходил оттуда, и так несколько раз».

Захарова напомнила, что поднятые советские истребители пытались оказать помощь в посадке самолёта на ближайшие аэродромы: «Несмотря на это, на сигналы самолёт не реагировал. Хотелось бы увидеть анализ действий турецких самолётов со стороны СМИ Турции. Мы неоднократно подчёркивали, что существуют специальные сигналы, которые подают самолёты-истребители, чтобы вынудить другой самолёт к посадке. Всё это было сделано в отношении южнокорейского Boeing. За несколько минут до открытия огня были произведены несколько предупредительных очередей. Если вы сравниваете эти ситуации — сравнивайте их объективно!».

Напомним, российский самолёт Су-24 был сбит турецкой авиацией в ноябре 2015 года в небе над Сирией. Самолёт ВКС РФ находился на боевом задании в рамках проходящей в Сирии спецоперации против террористов из ИГИЛ (ДАИШ). Турецкая сторона заявила, что российский самолёт нарушил воздушное пространство официальной Анкары.