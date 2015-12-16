Вашингтон, 16 декабря, 2015, 11:55 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в переговорах по Сирии, которые состоятся в Нью-Йорке 17 декабря. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ.

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«Лавров вылетит в Нью-Йорк для того, чтобы принять участие во встрече международной группы поддержки Сирии и прочих мероприятиях на площадке ООН, посвященных сирийскому урегулированию», — сообщила Захарова.

Идея встречи Международной группы поддержки Сирии была одобрена Россией. Об этом сообщил Лавров после переговоров с госсекретарём США Джоном Керри. На прошедших 15 декабря переговорах сирийская тема находилась в центре внимания.

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