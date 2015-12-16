Москва, 16 декабря, 2015, 11:49 — ИА Регнум. К реновации жилых домов в Москве, которые изначально не были признаны сносимыми, планируется приступить после завершения программы по сносу ветхих пятиэтажек. Об этом сообщил 16 декабря руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Лёвкин.

archnadzor.ru Пятиэтажка

По словам Лёвкина, на данный момент в городе насчитывается около 24 млн квадратных метров пятиэтажек, требующих реновации. Это не аварийные здания, однако они требуют повышенного внимания, подчеркнул чиновник. В ближайшее время будет разрабатываться адресный перечень этих объектов. К реновации этих пятиэтажек планируется привлечь инвесторов, заявил глава департамента.

Лёвкин признал, что такие проекты «не всегда будут выгодны инвесторам с точки зрения окупаемости», и выразил мнение, что город должен либо брать на себя часть затрат, либо давать определенные преференции инвесторам в других проектах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском департаменте строительства, о конкретных сроках работ по реновации этого жилого фонда речь пока не идет. Отметим, что до конца года в Москве планируется снести около 30 пятиэтажных домов по программе комплексной реконструкции районов первого периода индустриального домостроения.