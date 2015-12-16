Киев, 16 декабря, 2015, 11:23 — ИА Регнум. «Радикальная партия» отказывается голосовать за бюджет и Налоговую реформу. Об этом заявил на своей странице в Facebook глава партии, народный депутат Украины Олег Ляшко.

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«Внимательно ознакомился с проектом бюджета на 2016 год и изменениями в Налоговый кодекс. Это грабеж украинцев среди белого дня и уничтожение экономики. Фракция «Радикальной партии» за это голосовать не будет в любом случае», — написал Ляшко

Ранее о бойкоте голосования за бюджет и Налоговую реформу заявляли в «Батькивщине», которая входит в парламентскую коалицию. «100% фракция не будет голосовать за этот налоговый кодекс министерства финансов и за этот бюджет, который мы считаем антинародным» — заявляла народный депутат от «Батькивщины» Александра Кужель.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в случае непринятия бюджета и налоговой реформы, гривна упадет. «Если не будет принят бюджет, новая программа реформ, если не будет новой ситуации, у нас состоится простая вещь. У нас 4 миллиарда долларов от МВФ и доноров — мы не получим их. У нас, извините, в конце марта курс доллара будет 70» — сказал Аваков. Верховная Рада должна рассмотреть бюджет и налоговую реформу в четверг, 17 декабря.