Калининград, 16 декабря, 2015, 11:20 — ИА Регнум. В Калининграде Следственный комитет приступил к выяснению обстоятельств пожара в крупном торгово-развлекательном центре «Сити», в результате чего погибла 20-летняя девушка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 декабря, в региональном управлении СКР.

Стоп-кадр видео очевидцев Горящий ТРК «Сити» в Калининграде

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возгоранию предшествовал взрыв в павильоне пиротехники на первом этаже. По рассказам очевидцев, взрывная волна была такой силы, что «трясло весь магазин, с витрин товар начал падать, а под ногами пол ходуном ходил». Посетители ТРЦ сначала решили, что началось землетрясение.

Также очевидцы сообщают о панике, возникшей после взрыва и распространения дыма. Люди оказались заблокированными в кафе и магазинах. В частности, сотрудники ресторана «Че-Че» уже закрыл двери, поставив на сигнализацию помещение, когда случилось ЧП. Обслуживающий персонал спас друг одной из девушек, выбив дверь снаружи.

Всего пожарные эвакуировали из здания около 150 калининградцев. Девушка, работавшая продавцом в павильоне пиротехники, погибла. Несколько человек были госпитализированы с признаками отравления угарным газом.