Великий Новгород, 16 декабря, 2015, 10:59 — ИА Регнум. С января по середину декабря 2015 года в Новгородский районный суд поступило 19 исков органов прокуратуры к ГОКУ «Новгородавтодор» и департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области с требованиями устранить повреждения дорожного покрытия различных участков автомобильных дорог в семи районах области. Как сообщил сегодня, 16 декабря, корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, иски касались дорог в Старорусском, Любытинском, Боровичском, Маловишерском, Мошенском, Хвойнинском, Крестецком районах. 11 из них были судом удовлетворены.

wikimapia.org Разбитый участок дороги

«Производство по четырем аналогичным гражданским делам судом прекращено в связи с добровольным выполнением ответчиками заявленных требований», — пояснил Таганский.

Так, например, 2 декабря Новгородский районный суд удовлетворил иск Старорусского межрайонного прокурора, обязав ГОКУ «Новгородавтодор» в срок до 1 июля 2016 года устранить дефекты дорожного покрытия участка протяженностью 8 км автомобильной дороги Великое Село — Тулебя — Березка в Старорусском районе. При этом в случае недостаточности у ГОКУ «Новгородавтодор» денежных средств суд обязал возложить на департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области субсидиарную ответственность по обязательствам ГОКУ «Новгородавтодор» по устранению указанных дефектов дорожного покрытия.

С коллективным обращением в прокуратуру обратились жители станции Тулебя. Истец указывал на незаконное бездействие ответчика — ГОКУ «Новгородавтодор». Представители ответчика, а также третьего лица — департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, согласились с наличием дефектов дорожного покрытия, однако иск не признали, сославшись на недостаточное финансирование и значительные объёмы работ.