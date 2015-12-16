Вашингтон, 16 декабря, 2015, 10:25 — ИА Регнум. Во вторник, 15 декабря, из доклада Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) стало известно, что за последние 115 лет температура воздуха в Арктике поднялась до рекордно высоких показателей, передает The Telegraph.

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Как заявил специалист NOAA Рик Спинрэд, потепление в этом регионе происходит быстрее, чем где-либо еще в мире. Так, температура здесь за год поднялась на 1,3 градуса по Цельсию выше средних показателей. С 1900 года это самый высокий показатель, который наблюдался в Арктике.

В результате потепления происходит таяние льдов, так — естественное уничтожение обитания моржей, говорится в докладе, некоторые виды рыб перебираются на север. Кроме того, по прогнозам ученых, почти 200 видов птиц и животных в регионе, скорее всего, погибнут в следствие климатических изменений, вызванных, в свою очередь, глобальным потеплением.

Таким образом, виды млекопитающих больше всего подвержены риску вымирания. Под особым ударом, сообщают ученые, могут находиться популяции норки, ондатры, белолобого гуся и американского тундрового лебедя.

ИА REGNUM напоминает, в марте текущего года ученые американского Национального центра изучения снежного покрова и льдов в Боулдере штата Колорадо, проанализировав данные спутников, пришли к выводу, что максимальная площадь ледяных покровов в Артике составила 14,54 млн квадратных километров. До этого наименьшим считался показатель 2011 года — 14,65 миллиона квадратных километров.

Отметим, что за 35 лет площадь льдов в Арктике уменьшилась в два раза.