Пекин, 16 декабря, 2015, 10:03 — ИА Регнум. В 2015 г. на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) поступили ракеты новейшего образца «Дунфэн-26» (DF-26). Сегодня стали известны новые подробности о самом современном баллистическом оружии Китая, пишет «Хуаньцю синьвэнь».

blog.sina.cn БРМД Дунфэн-26. КНР

Твердотопливная ракета способна нести не только ядерный и обычный заряды, но и противокорабельные боеголовки. Ракета способна поражать маневрирующие цели. Пуск ракеты DF-26 может производиться как с стационарных пусковых шахт, так и с помощью мобильных ракетных комплексов. Дальность полета ракеты составляет 3,500 км.

По мнению аналитика из Китайской академии военных наук Ван Чаньциня, эта ракета является самой передовой разработкой китайского военно-промышленного комплекса. Отличительной способностью нового оружия является высокая скорость развертывания и пуска.

По заверениям военного аналитика, это позволит Китаю быть уверенными в том, что ни одна страна не сможет нанести удар по территории КНР без ответной реакции Китая. Ракета способна поражать надводные цели благодаря уникальной системе наведения, которая до сих пор засекречена.

Попадание «Дунфэн-26» гарантирует затопление судна с водоизмещением до 75 тыс. тонн. Модульная конструкция носителя ракеты позволяет варьировать типы боеголовок. Дальность полета ракеты превышает расстояние, разделяющее территорию КНР и военной базы США на о. Гуам — этот аргумент позволит Китаю избежать вмешательства со стороны США в вопросах развития Парасельских островов.

Размещение ракет «Дунфэн-26» на юге страны является защитной мерой и реакцией на увеличение американского контингента на территории Австралии, увеличение количества подводных лодок, дислоцирующихся у о. Гуам, а так же заявление Пентагона о переводе одной из американских авианесущих боевых групп в акваторию Южно-китайского моря.

«Дунфэн» — серия китайских баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности. Впервые ракеты «Дунфэн-26» были представлены на военном параде в Пекине осенью 2015 г.