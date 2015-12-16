Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2015, 10:00 — ИА Регнум. Город Ростов-на-Дону взял шефство над одноименной подводной лодкой — участницей атак на объекты террористов ИГИЛ. В Сирийской Арабской Республике подводный крейсер впервые выпустил крылатые ракеты «Калибр» из подводного положения. Накануне субмарину встречали в Новороссийске. Как рассказали ИА REGNUM в администрации донской столицы 16 декабря, в этот день и было подписано соглашение о сотрудничестве экипажа и города.

rostov-gorod.ru ДЭПЛ «Ростов-на-Дону»

Подписи в документе поставили градоначальник Ростова-на-Дону Сергей Горбань и командир одноименной субмарины, капитан 2 ранга Андрей Адамский. Соглашение не будет фиктивным, так как город планирует активно сотрудничать с экипажем подлодки. «Мы обязательно пригласим моряков на 23 февраля, на День города и День Победы, будем проводить уроки мужества для школьников. Важно, когда о примерах мужества и героизма наши дети узнают не из книг и учебников, а в общении с живыми людьми, своими современниками», — сказал Сергей Горбань.

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Напомним, что субмарина «Ростов-на-Дону» была заложена на стапелях судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в ноябре 2011 года. На воду дизель-электрическую подводную лодку спустили в 2014-м, тогда же подводный крейсер был принят в состав ВМФ России. Заслуги Ростовской области в поддержке кораблей Черноморского флота в 90-е годы и послужили выбору названия субмарины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» планируют взять шефство над десантным катером «Атаман Платов», который входит в состав Каспийской флотилии.