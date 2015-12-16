Вашингтон, 16 декабря, 2015, 09:57 — ИА Регнум. В планах террористов «Исламского государства» (ИГ) есть намерение оккупировать важные с точки зрения добычи нефти территории вне Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Вашингтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам чиновника, террористы могут направить свою дальнейшую экспансию в Ливию и на Синайский полуостров (Египет). «Они рассматривают месторождения нефти в Ливии и других странах. Мы будем готовы», — сообщил чиновник. Данные территории, которые могут быть захвачены ИГ, руководство США держит под пристальным вниманием. Собеседник агентства озвучил данные по прибыли ИГ от торговле нефтью: она составляет от 40 до 50 млн долларов в месяц и $500 млн в год. Он также назвал некоторых потребителей контрабандной нефти, среди которых якобы находится правительство Сирии.

Американский чиновник обратил внимание на то, что ИГ становится труднее реализовывать контрабандную нефть. В этом отношении, по его мнению, ключевая роль принадлежит авиаударам США по позициям ИГ. Другим отрицательным фактором продажи нефти является подешевение чёрного золота на мировом рынке, что также приносит ИГ потери.

Ранее другой американский представитель уже заявлял о том, что руководство Сирии покупает у ИГ контрабандную нефть. Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Адам Шубин заявил: нефть у ИГ покупают Турция и Сирия.

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