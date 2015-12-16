Москва, 16 декабря, 2015, 09:48 — ИА Регнум. В конце года жителей России традиционно просят назвать человека года в трех номинациях: культура и наука, спорт, политика. По мнению большинства граждан человеком 2015 года в сфере культуры стал режиссёр Эльдар Рязанов. Спортсмен года — Антон Шипулин, политик года — Владимир Путин. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Шилов Иван ИА REGNUM Путин В.В

В первую тройку культурных деятелей вошли, помимо Эльдара Рязанова, Никита Михалков и Геннадий Хазанов. Среди спортсменов второе и третье «места» — у Евгения Плющенко и Фёдора Емельяненко. Среди политиков — у Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 6 декабря 2015 года в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.