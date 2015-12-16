Хабаровск, 16 декабря, 2015, 11:53 — ИА Регнум. Отменять сразу большое количество нерабочих дней, которые даются россиянам в честь праздников, не стоит, даже если заменять их десятидневным отпуском. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала член общественной палаты Хабаровского края, председатель регионального объединения профсоюзов Галина Кононенко, комментируя инициативу ЛДПР отменить все праздничные нерабочие дни, кроме 1 января, 9 мая и 12 июня.

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«У меня по этому поводу двойственные ощущение. Если оставлять только три выходных дня, то, наверное, учитывая менталитет наших граждан, этого будет недостаточно. Конечно, десятидневный отпуск это компенсирует, но я бы не делала таких резких шагов по отказу от такого большого количества праздничных дней сразу», — отметила общественница.

Она считает, что стоит увеличить количество нерабочих дней в начале мая, потому что для россиян они важны не столько как праздничные дни, сколько как время для работы на сельскохозяйственных участках. Людей, которые занимаются приусадебным хозяйством, в стране становится все больше и больше, и, наверное, это следует поддерживать, отметила Галина Кононенко. При этом она считает правильным то, что в России намечается тенденция к увеличению рабочих дней. «Страна должна укрепляться экономически, а это возможно только трудом каждого человека», — подытожила глава союза профсоюзов Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о сокращении новогодних праздников и одновременном предоставлении дополнительного десятидневного отпуска внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским. В качестве нерабочих праздничных дней в России депутаты предлагают оставить только три: 1 января — Новый год; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России. Они считают, что нынешние длинные выходные плохо сказываются на самочувствии граждан, приводят к различным негативным ситуациям: переедание и злоупотребление спиртными напитками чаще всего происходит в эти новогодние праздники, указали они. Кроме того, продолжительные новогодние праздники негативно влияют на всю российскую экономику, которая теряет от простоя до трех триллионов рублей, падение промышленного производства варьируется от 15% до 20%, перечислили авторы законопроекта.