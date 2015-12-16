Вашингтон, 16 декабря, 2015, 09:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз подтвердил свое намерение избираться только от республиканской партии, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Об этом миллиардер заявил на прошедших 15 декабря дебатах в Лас-Вегасе.

Опасения в том, что Трамп может отказаться от своего обещания, возникли, когда неделей ранее он написал в Twitter, что его бы поддержало 68 процентов его сторонников, реши он избираться в качестве независимого кандидата.

По мнению аналитиков, такой шаг привел бы к расколу электората республиканцев, в результате чего на следующих президентских выборах с высокой долей вероятности победил бы кандидат от Демократической партии.