Трамп не намерен идти на выборы как независимый кандидат
Вашингтон, 16 декабря, 2015, 09:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз подтвердил свое намерение избираться только от республиканской партии, сообщает Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Трамп
Об этом миллиардер заявил на прошедших 15 декабря дебатах в Лас-Вегасе.
Опасения в том, что Трамп может отказаться от своего обещания, возникли, когда неделей ранее он написал в Twitter, что его бы поддержало 68 процентов его сторонников, реши он избираться в качестве независимого кандидата.
По мнению аналитиков, такой шаг привел бы к расколу электората республиканцев, в результате чего на следующих президентских выборах с высокой долей вероятности победил бы кандидат от Демократической партии.