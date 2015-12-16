Рожки да ножки Тимура станут уроком для всех козлов — Рогозин
Москва, 16 декабря, 2015, 09:34 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал тот факт, что в Приморском сафари-парке во время снегопада козел Тимур вновь заставил своего друга — тигра Амура — покинуть убежище, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.
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Тигр Амур и козел Тимур
«Когда от Тимура останутся одни рожки да ножки, это станет уроком для всех козлов, поверивших в свою исключительность», — написал Рогозин в Twitter.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в одном из вольеров Приморского сафари-парка уже долгое время вместе живут амурский тигр и козел. Поселившегося в вольере козла тигр должен был съесть, но козел оказался смелым — на каждое нападение тигра выставлял рога или нападал в ответ.