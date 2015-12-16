Вашингтон, 16 декабря, 2015, 09:34 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Карли Фиорина заявила, что с Россией нужно говорить с позиции силы, потому что она знает президента России Владимира Путина как политика, уважающего силу. Фиорина сделала своё заявление во время теледебатов, проходящих в городе Лас-Вегасе (штат Невада).

Лукьянов Мирон, Островский Василий. US — ировой жандарм. 1966

«Я знаю Путина, он уважает силу. И мы должны говорить с ним с позиции силы», — сказала Фиорина.

Став президентом, Фиорина намерена не вести с Путиным личных переговоров до тех пор, пока не будут установлены запретные зоны в Сирии и не будет восстановлена система ПРО на территории Польши.

Карли Фиорине 61 год. В прошлом она возглавляла американскую компанию Hewlett-Packard Company. Политическая карьера берёт начало в 2008 г., когда Фиорина участвовала в президентской кампании сенатора Джона Маккейна — официально в качестве советника по экономическим вопросам.

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