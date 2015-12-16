Москва, 16 декабря, 2015, 09:34 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушком («Единая Россия») подвел итог заявлениям президента США Барака Обамы годичной давности. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Сальвадор Дали. Сон. 1937

«В 2014 г. Обама поставил целью изоляцию и сдерживание России и официально сравнивал ее с Эболой и ИГИЛ. Цели невыполнимы. Сравнения постыдны», — сообщил парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, во время своего выступления в октябре прошлого года в Чикаго американский лидер Барак Обама огласил список «беспокойств США», куда, кроме России, попали Эбола и «Исламское государство» (запрещенная на территории РФ организация) в Ираке и Сирии. Тогда глава Соединенных Штатов в очередной раз заявил о «российской агрессии».

Однако ранее, в сентябре 2014 года, на Генеральной ассамблее ООН, Обама впервые сравнил Россию с смертельным вирусом Эбола, а также террористами ИГ. МИД России, в ответ на это назвало слова лидера США набором лозунгов в традициях пропаганды. Глава министерства иностранных Сергей Лавров заявил, что подобные высказывания Обамы находятся за гранью добра и зла.

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