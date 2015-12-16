Лондон, 16 декабря, 2015, 09:09 — ИА Регнум. Во вторник, 15 декабря, премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию, на которой он по телевизору следит за стартом миссии, отправляющейся на околоземную орбиту вместе с одним из представителей ЕКА Тимоти Пиком. Пользователи соцсетей не без иронии ответили на эту запись.

twitter.com/Garry_Vaux Вдвоем

«Это было здорово наблюдать, как Тимом Пиком взлетал в составе миссии, чтобы присоединиться к Международной космической станции», — сообщил британский премьер, прикрепив к записи свое фото.

Так, причиной появления десятка «фотожаб», где, казалось бы, найти, над чем пошутить, сложно, оказался, так называемый, «Свинной скандал». В сентябре текущего года экс-заместитель председателя Консервативной партии Великобритании лорд Майкл Эшкрофт написал в своей книге «Зовите меня Дэйв» о том, что глава правительства Великобритании во студенческие годы прошёл ритуал с использованием головы мёртвой свиньи, чтобы вступить в элитный клуб Оксфордского университета.

«Одно из любимых шоу Дэвида Кэмерона», — пишет CAL ROSCOW, изменяя кадр старта ракеты в телевизоре премьера на цитату из мультфильма «Свинка Пеппа».

Также под несколькими хэштегами пользователи публиковали «фотожабы», с многократным повторением в телевизоре самого Кэмерона.

Пользователь Dave Fawbertпояснил свою «фотожабу» так: «Дэвид Кэмерон. Потому что если я этого не сделаю, сделает кто-то другой», — и повестил в кадр на телевизоре премьера фотографию свиньи, вольготно лежащей в черном платье на диване.

«@David_Cameron @HuffPostUKPics и на других каналах», — иронично подписал изображение с британским премьер-министром и свиньей в фате пользователь.

Издание ShortList также опубликовало серию «фотожаб» интернет активных граждан. Правда, здесь вместе свиньи в телевизоре премьера вставили, например, изображение самого Кэмерона и написали от его лица «Да, это прекрасно».

ИА REGNUM напоминает, анекдоты про премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и участие в его жизни, а следовательно, и жизни страны свиньи появились на просторах соцсетей после, так называемого, «Свинного скандала». Тогда бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании лорд Майкл Эшкрофт затаил обиду на политика за то, что в 2010 году консерваторы сформировали коалиционное правительство, однако Эшкрофт министерского поста не занял, а Кэмерон стал премьером.

Так, Эшкрофт заявил в своей книг «Зовите меня Дэйв», что чтобы вступить в одиозное студенческое сообщество «Пирс Гэвестон», названное так по имени любовника короля Эдуарда Второго (король Англии 1307 — 1327 гг.), будущему премьеру тогда пришлось пройти необычный ритуал. Он заключался в следующем: надо было поместить интимную часть тела в голову мертвой свиньи, отделенную от туловища.

После появление этой информации сам Кэмерон отказался комментировать эту часть своей биографии. В сети появились шутки по типу:

«Дэвид Кэмерон является угрозой для вашей экономической безопасности и безопасности вашей свиньи». Или: «Разум говорит мне: «нет». Но мое тело — оно говорит: «да».