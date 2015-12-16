Махачкала, 16 декабря, 2015, 08:54 — ИА Регнум. Автомобиль пожарной команды попал под обстрел в Дагестане. Происшествие произошло накануне вечером, 15 декабря, в Дербентском районе. Пожарные получили сигнал об экстренном выезде в населенный пункт Музаим и по дороге были обстреляны неизвестными, пишет «Интерфакс-Юг».

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В результате обстрела получили ранения два пожарных. Повреждения получил спецавтомобиль пожарной охраны. Как сообщил агентству источник в силовых структурах, установлено, что вызов оказался ложным. В настоящее время ведется поиск нападавших.

Официальных сообщений и подробностей происшествия от правоохранительных ведомств по поводу инцидента пока не поступало.