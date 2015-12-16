Вашингтон, 16 декабря, 2015, 08:04 — ИА Регнум. Власти США намерены выдвинуть обвинения в торговле наркотиками против главы национальной гвардии Венесуэлы Нестора Ревероля, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к следствию.

pinterest.com Американская полиция

По данным правоохранительных органов США, Ревероль, который ранее возглавлял департамент по борьбе с наркотиками Венесуэлы и поддерживал дружеские отношения с Уго Чавесом, бывшим президентом страны, участвовал в торговле наркотиками.

Ревероль не первый член руководства Венесуэлы, которому в США выдвинуто официальное обвинение. Недавно схожие обвинения были выдвинуты против двух бывших членов руководства Национальной Гвардии.

Также под прицел правосудия США попали и два племянника первой леди стран Силии Флорес — Франки Франциско Флорес де Фрейтас и Эфран Антонио Кампо Флорес. Они были арестованы в ноябре в Майями и предстали перед судом по обвинению в торговле кокаином.