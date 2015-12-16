Анкара, 16 декабря, 2015, 08:02 — ИА Регнум. После того как турецкие ВВС сбили российский СУ-24, в Москве всерьез задумались об ответных мерах против Анкары. Различные представители политического истеблишмента России предлагают принять комплекс экономических и политических мер, способных обуздать амбиции турецкого лидера Реджепа Эрдогана. В число последних входит поддержка курдского освободительного движения в Ираке, Сирии и в самой Турции.

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Курдский вопрос как инструмент давления на турок возник в XIX столетии. Как только в российско-турецких отношениях возникал кризис, Петербург, позже Москва, сразу же пытались разыграть курдскую карту и ослабить своего оппонента. Во время многочисленных русско-турецких войн эта политика приносила определенные дивиденды.

Что же касается наших дней, ситуация здесь обстоит немного иначе. Многолетняя индифферентность Москвы по отношению к курдам, исходящая, прежде всего, из интересов углубления российско-турецких и российско-иракских отношений, привела к изменению повестки дня по курдскому вопросу. И теперь Россия здесь не главный игрок.

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Все статьи автора: Рустам Рзгоян