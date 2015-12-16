Краснодар, 16 декабря, 2015, 07:55 — ИА Регнум. В Краснодарском крае военнослужащие подразделений соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) приступили к практическим занятиям в составе экипажей новейших бронеавтомобилей «Тайфун». Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе военного ведомства 16 декабря, водителям предстоит изучить основы эксплуатации военной техники в различных погодных условиях и различных условиях местности. Кроме того, они отработают навыки маневрирования на скоростном участке, прохождение маршрута в составе колонны на максимально допустимых скоростях.

function.mil.ru Новейшая бронетехника «Тайфун»

Предстоит совершить военнослужащим и марш по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий в условиях применения диверсионно-разведывательных групп условного противника. Будут отработаны навыки ведения оборонительного боя, огня с брони в движении, спешивание личного состава, занятие огневых позиций, эвакуацию подразделений из окружения.

Как уточнили в ЮВО, новейшие бронеавтомобили «Тайфун» поступили на вооружение бригады спецназа ЮВО в текущем году в рамках планового переоснащения войск военного округа. Защиту от поражения бронеавтомобилю обеспечивает комбинированная защита из керамической брони. Она спасет машину, в том числе, и от бронебойно-зажигательных пуль. Установленные на технике видеокамеры обеспечат экипажу и водителю обзор на 360°.

Добавим, что в текущем году в мотострелковые, артиллерийские, инженерные и разведывательные соединения Южного военного округа, а также воинские части береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии поступило более 500 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Всего же в текущем году ожидается поступление более 1,7 тыс. единиц. Военнослужащие осваивают реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции «Аистенок» и «Соболятник», радиолокационный комплекс «Зоопарк-1М», машины технической помощи МТП-А2, экскаватор ЭОВ-3523, станцию комплексной очистки СКО-10, автомобили Урал-4320, КамАЗ-5350.

Напомним, активное перевооружение войск ЮВО началось с 2010 года. До конца 2020 года планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющим до 70%, а по некоторым образцам до 100%.