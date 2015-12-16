Москва, 16 декабря, 2015, 07:51 — ИА Регнум. Ирак наряду с Сирией становится еще одним узлом геополитической конкуренции на Ближнем Востоке, своего рода новой точкой стратегического разлома. И дело уже не в том, что значительная часть территории этих стран находится под контролем ИГИЛ («Исламское государство» — структура, запрещенная в России), а в том, что Турция начала внедрять свой сценарий действий в отношении Дамаска и Багдада.

Коллаж ИА REGNUM Эрдоган Великолепный

Так, курдские сайты со ссылкой на свои источники, близкие к военным кругам Израиля, сообщили, что «истинной причиной атаки турецким истребителем F-16 российского фронтового бомбардировщика Су-24 является месть за сорванное действиями российской авиации совместное наступление бригады сирийских туркмен и «Джебхат аль-Нусры» на правительственную армию Сирии в провинции Латакия с целью выхода к Средиземному морю и установления контроля над стратегической трассой, соединяющей сирийскую Латакию и турецкую Антакию», что еще раз демонстрирует нежелание Анкары считаться с законным правительством в Дамаске.

Наступление должно было начаться в ночь с 24 на 25 ноября, однако удары ВКС РФ по исходным позициям террористов сделали его невозможным. Пойдя на провокацию с российским бомбардировщиком, Турция, по словам члена исполнительного совета Ассоциации обществ Курдистана Рызы Алтуна, «опираясь на США, коалиционные силы, более всего — на НАТО, действуя провокационными методами, пыталась столкнуть лбами эти две силы, то есть Россию с НАТО». Не получилось.

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Все статьи автора: Станислав Тарасов