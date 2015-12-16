Москва, 16 декабря, 2015, 07:45 — ИА Регнум. 7 декабря бакинские правительственные информационные ресурсы распространили текст обращения азербайджанской диаспоры России, адресованного председателю Государственной Думы ФС РФ С.Е. Нарышкину. Оно подписано руководителями около 30 региональных диаспоральных организаций, включая одного члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

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Поводом появления данного Обращения стал «законопроект о криминализация отрицания «геноцида армян», предоставленный на днях в Думу. Как ни странно, это обращение осталось незамеченным со стороны аналитического сообщества России. В рамках этого комментария мы не намерены перечислять основные пункты указанного законопроекта, как и не собираемся рассуждать на тему того, нужен России такой закон или нет.

Мы также не намерены выступать за ограничение прав граждан высказываться по поводу того или иного законопроекта. Но обратим внимание лишь на один, на наш взгляд, важный пункт в тексте обращения, который скорее напоминает прямой ультиматум. Мало того, мы более чем уверены в том, что данный «ультиматум» вовсе не является случайным в нынешних сложных геополитических условиях в регионе.

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Все статьи автора: Фахраддин Абосзода