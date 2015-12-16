Москва, 16 декабря, 2015, 07:35 — ИА Регнум. В середине прошлой недели цены на золото на торгах в Лондоне, где традиционно уже несколько столетий формируются мировые цены на «великий индикатор», подобрались к важному психологическому рубежу в $1 тыс. за тройскую унцию.

zolotoigid.ru Тройская унция золота с сертификатом

Начав падение с $1075 за унцию в Лондоне, металл в одной точке подпрыгнул, коснулся $1085, но снова пошел вниз. В итоговом протоколе торгов в Нью-Йорке была записана казавшаяся еще совсем недавно невероятной цифра $1076 — это несмотря на усилия монетарных властей США, о которых будет сказано чуть позже. На биржах Азии фиксировались уже «красные» $1074 в минуты закрытия.

Для биржевиков это означает четкий, очевидный сигнал «покупать» — если вы обладаете ресурсами для покупки и если вы играете в долгую игру. Этими параметрами на рынке золота обладают только центробанки — у них есть ресурсы для покупок, и при этом нет задачи немедленно показывать курсовую прибыль.

Читайте подробнее: Китай и Россия: прочь от доллара

Все статьи автора: Александр Шпунт