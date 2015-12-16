ИГИЛ планирует захват нефтедобычи в Ливии
Триполи, 16 декабря, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ — запрещена в РФ) планируют захватить нефтедобывающую инфраструктуру в Ливии и других странах, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ливийском руководстве.
В США тщательно отслеживают как в Ливии, так и на Синайском полуострове, кто контролирует месторождения, трубопроводы, маршруты передвижения бензовозов и другую инфраструктуры, которая может стать потенциальной целью нападения террористической группировки.
Ранее Financial Times писала, что боевики ИГИЛ смогут найти источники финансирования, даже если ВВС России, Франции и США удастся уничтожить нефтедобывающую инфраструктуру.
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