Триполи, 16 декабря, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ — запрещена в РФ) планируют захватить нефтедобывающую инфраструктуру в Ливии и других странах, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ливийском руководстве.

all-pix.com Нефтяная вышка в пустыне

В США тщательно отслеживают как в Ливии, так и на Синайском полуострове, кто контролирует месторождения, трубопроводы, маршруты передвижения бензовозов и другую инфраструктуры, которая может стать потенциальной целью нападения террористической группировки.

Ранее Financial Times писала, что боевики ИГИЛ смогут найти источники финансирования, даже если ВВС России, Франции и США удастся уничтожить нефтедобывающую инфраструктуру.

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