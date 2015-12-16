Москва, 16 декабря, 2015, 07:16 — ИА Регнум. Вопрос регулирования интернета не должен противоречить присущему ему изначально духу свободы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на II Всемирной конференции по интернету.

123hdwallpapers.com Широкополосный интернет

При этом он отметил, что универсальные правила использования Сети необходимы: интернет должен быть открытым, но его регулирование необходимо.

«Сегодня никакая страна не может претендовать на роль универсального регулятора глобальной сети», — отметил Медведев, добавив, что «поэтому мы поддерживаем курс на усиление роли мирового сообщества в управлении интернетом и разработку глобальной политики в этой области».

«Это нужно делать под эгидой ведущих международных институтов, включая ООН, в том числе опираясь и на профильную отраслевую организацию Международный союз электросвязи», — подчеркнул он.