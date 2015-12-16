Владивосток, 16 декабря, 2015, 07:12 — ИА Регнум. Сдача в эксплуатацию крупнейшего в России океанариума, который базируется на острове Русский в Приморском крае, намечена на начало лета 2016 года. Сейчас строительство скандального долгостроя саммита АТЭС-2012 года уже вышло на финишную прямую, сообщает корреспондент ИА REGNUM

primocean.ru Проект океанариума

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Как сообщало ИА REGNUM, океанариум во Владивостоке строится по заказу Управления делами президента России. Изначально объект планировали сдать в эксплуатацию к саммиту АТЭС-2012 года, однако работы в океанариуме Путина не закончены до сих пор. Животные, находящиеся здесь, живут практически на стройке.

«Когда животных размещали на временное содержание, планировалось, что в 2012, 2013, в крайнем случае, в 2014 году, они будут переведены в главный корпус, где условия содержания одни из лучших в мире. Период ожидания несколько затянулся», — говорил в феврале 2015 года представитель Приморского океанариума Андрей Адрианов.

Согласно последнему поручению Владимира Путина, объект должен быть готов к лету 2015 года.

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На сегодняшний день в главном экспозиционном корпусе Приморского океанариума завершены отделочные работы, монтаж оборудования, бассейны заполняют водой и запускают туда обитателей.

«Билеты на посещение океанариума и на представления в дельфинарии будут отдельными. Ценовой вопрос пока не прорабатывался, но считаю, что билеты должны быть доступными для людей с любым достатком. Скидки получат дети, школьники, студенты, пенсионеры, люди с физическими ограничениями. Выгоднее всего единые семейные билеты. Стоянка автомобилей будет бесплатной первые четыре часа», — рассказал ИА Vladnews руководитель океанариума Вадим Серков.

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На фоне стройки объекта саммита АТЭС во Владивостоке продолжается расследование уголовных дел по хищениям при возведении детища Путина.

Так, суд постановил отправить заместителя директора федерального унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управления» (ФГУП «РСУ») Дмитрия Мингалева в исправительную колонию общего режима на 2,5 года за коммерческий подкуп. Осужденному назначен штраф в размере 10 миллионов рублей.

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Руководитель ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей Поплавский, которого обвиняют в хищении порядка 2 миллиардов рублей при строительстве Приморского океанариума, недавно заявил, что намерен заключить сделку со следствием. В обмен на изменение меры пресечения фигурант уголовного дела готов дать показания против высокопоставленных чиновников.

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело бывшего генерального директора НПО «Мостовик» Олега Шишова. Его обвиняют в пособничестве в растрате 1,1 миллиарда рублей, которые были выделены на строительство Приморского океанариума.