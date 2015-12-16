Владивосток, 16 декабря, 2015, 06:35 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов назвал наиболее благополучные и самые проблемные регионы страны с точки зрения положения живущих в них детей. В десятке неблагополучных по этому критерию субъектов РФ оказались три дальневосточных территории: Приморский край, Амурская область и республика Саха (Якутия). Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

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Детский омбудсмен Павел Астахов перед тем, как классифицировать регионы, провел в них личные приемы граждан. Кроме того, в субъектах РФ была проведена комплексная проверка. Уполномоченный создал собственную методику, позволяющую собирать и анализировать количественные и качественные показатели детского неблагополучия, в том числе отсутствующие в официальной статистике. Создана Единая информационная база по всей России.

«Мы готовы назвать 10 благополучных и 10 проблемных регионов. Мы опирались на несколько пунктов: во-первых, это объективные данные статистики. Важно, чтобы эти показатели были общедоступными, прозрачными и регулярно обновляемыми. Во-вторых, это экспертная оценка», — сказал Павел Астахов.

Как сообщало ИА REGNUM, только вчера, 15 декабря, в Верховном суде РФ было обжаловано решение Приморского краевого суда, который не дал удочерить русскоязычной семье из Германии 4-летнюю девочку-сироту из Приморья опасаясь, что она попадет в однополую семью. Семейная пара Бейсеновых, у которых трое родных детей, 1,5 года боролась за девочку Элю с врожденной патологией рук. В том числе будущая приемная мама опубликовала петицию, обращалась к Павлу Астахову, обжаловала решение приморской инстанции в Верховном суде.

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