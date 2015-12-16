Москва, 16 декабря, 2015, 06:15 — ИА Регнум. Санкции России против Турции в дополнение к строительству и туризму могут быть распространены на гостиничный бизнес, деревообработку, обучение пилотов, а также государственные заказы в любой отрасли, пишет 16 декабря газета «Коммерсантъ».

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По сведениям издания, проект соответствующего постановления был разработан Минэкономразвития по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева и направлен председателю правительства 9 декабря. В документе, как сообщается, предусмотрен список видов работ и услуг, которые «запрещаются на территории России для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции».

В Минэкономразвития подтвердили «проработку вопросов» по новым мерам в отношении Турции, однако обсуждать детали отказались.

Между тем, один из федеральных чиновников, имеющий отношение к проекту, сообщил изданию, что ограничения коснутся только новых контрактов, а те, что были заключены до 10 декабря, остаются легальными. Также, по его словам, в дальнейшем возможны исключения для турецких компаний, уже работающих на российском рынке.

«Мы не собираемся рубить себе ни руки, ни ноги, санкции в первую очередь ориентированы на то, чтобы нанести минимальный вред российской экономике», — пояснил собеседник.

Как передавало ИА REGNUM, в начале ноября премьер-министр Дмитрий Медведев, во исполнение поручения президента России Владимира Путина, подписал постановление о запрете ввоза в Россию с 1 января 2016 года отдельных видов товаров из Турции. Под запрет попали помидоры, огурцы, цветная капуста, брокколи, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, земляника и клубника, а также курица, гвоздики, соль.

Санкции против Турции в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии, помимо запрета на ввоз товаров, предусматривают также запрет на чартерные перевозки между странами и наём новых работников из Турции. Кроме того, ограничивается деятельность турецких компаний, а туроператорам рекомендовано воздерживаться от продажи путёвок на турецкие курорты. Новые правила начнут действовать с начала следующего года.