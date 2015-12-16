США, 16 декабря, 2015, 05:52 — ИА Регнум. Самолёт американской авиакомпании-лоукостера Southwest Airlines совершил неудачную посадку в аэропорту города Нэшвилла (штат Теннеси), в результате чего пострадали несколько пассажиров, передаёт телеканал CBS46.

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По сообщению телеканала, после приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы. Пассажиров из самолёта вывели подоспевшие сотрудники аэровокзала. К месту были вызваны несколько машин скорой помощи.

Уточняется, что самолёт осуществлял рейс из Хьюстона (штат Техас).

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее лайнер Boeing 777 этой же авиакомпании, совершавший внутренний рейс на территории штата Техас, совершил экстренную посадку в аэропорту Сан-Антонио из-за отвалившейся при полёте части крыла.

На борту воздушного судна находились 109 человек. В результате инцидента никто не пострадал.